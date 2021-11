Scoiattolo si abbuffa e resta incastrato nella mangiatoia

Uno scoiattolo è rimasto incastrato in una mangiatoia per uccellini. Il roditore si è infilato attraverso una fessura per abbuffarsi di noci, ma qualcosa nel suo piano non è andato come previsto. La gabbia, in realtà, è progettata per impedire agli scoiattoli di avvicinarsi, ma in questo caso ogni ostacolo si è rivelato inutile.

