Scontro tra camion sul ghiaccio: cisterna in fiamme

Un incidente drammatico, ripreso in video, ha sconvolto una delle principali arterie stradali della Russia. Le immagini mostrano il momento immediatamente successivo allo scontro frontale tra due camion sulla strada federale Tyumen-Khanty-Mansiysk, in una zona dove le condizioni meteo e il ghiaccio sull’asfalto rendono la guida estremamente pericolosa.

Nel video si vedono i due mezzi pesanti coinvolti nell’impatto. Uno dei camion trasportava carburante e, subito dopo la collisione, il carico ha preso fuoco provocando una violenta esplosione. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la carreggiata, rendendo impossibile qualsiasi intervento immediato da parte di eventuali soccorritori di passaggio.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Il conducente del camion cisterna avrebbe tentato una manovra per evitare un mezzo più lento, ma il fondo stradale ghiacciato ha fatto perdere il controllo del veicolo, che ha invaso la corsia opposta. A quel punto lo scontro frontale è stato inevitabile.

L’esplosione successiva all’impatto è uno degli elementi più impressionanti del video. Il carburante trasportato dalla cisterna ha alimentato un incendio esteso, con fiamme visibili a grande distanza e una colonna di fumo nero che ha costretto alla chiusura della strada. La zona è rimasta bloccata per diverse ore per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Nel violento incidente ha perso la vita il conducente dell’altro camion coinvolto. L’uomo è morto sul colpo e non ha potuto ricevere soccorso a causa dell’intensità dell’incendio. Le autorità non hanno diffuso ulteriori dettagli sulle condizioni dell’altro autista.

Il video, diventato virale online, è l’ennesima testimonianza dei rischi legati alla circolazione dei mezzi pesanti in condizioni climatiche estreme. Le immagini mostrano chiaramente quanto basti un attimo, un errore o una lastra di ghiaccio per trasformare una normale tratta stradale in uno scenario devastante.

Guardare queste riprese aiuta a capire la violenza dell’impatto e le conseguenze immediate di un incidente che non ha lasciato scampo. Un filmato forte, che documenta la realtà senza filtri e riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale.

