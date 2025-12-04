“Senza fine”: la dedica della nipote Camilla a Ornella Vanoni

Camilla Ardenzi dedica alla nonna, Ornella Vanoni, una versione intensa di “Senza fine”, il celebre brano scritto da Gino Paoli. Nel video condiviso su Instagram, la giovane artista interpreta la canzone con delicatezza, trasformando il momento in un omaggio pieno di affetto e memoria. Un tributo semplice e potente, capace di commuovere e di riportare alla forza evocativa dei grandi classici.

