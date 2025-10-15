Blitztv.it SPORT Sfottò dopo la vittoria, rissa in campo tra ricchi tifosi arabi
Sfottò dopo la vittoria, rissa in campo tra ricchi tifosi arabi
SPORT

Sfottò dopo la vittoria, rissa in campo tra ricchi tifosi arabi

29

Il Qatar ha ottenuto una storica qualificazione ai Mondiali dopo aver battuto 2-1 gli Emirati Arabi. A Doha la partita è stata tesa e tirata e a fine gara, i tifosi di casa sono andati a esultare sotto lo spicchio occupato dagli ospiti, che non l’hanno presa bene. ne è nata una rissa furibonda cn botte, spintoni e lancio di oggetti. la polizia ha faticato a contenere i tifosi. Alla fine, sul campo sono rimasti, persi nelle colluttazioni, cellulari, chiavi di auto e ciabatte.

Tags blitztvdohaEmirati arabimondialiqatarrissatifosi
