Si addormenta alla guida: paura sul tram di San Francisco

Momenti di terrore a San Francisco: una macchinista della rete Muni si è addormentata mentre guidava un tram pieno di passeggeri. Il convoglio ha accelerato fino a 80 km/h nel tunnel, superando la fermata e provocando cadute tra i viaggiatori. Le immagini diffuse mostrano il momento del risveglio e la confusione a bordo.

