Blitztv.it SPORT Sinner si rilassa sul green: giornata di golf a Torino prima delle Atp Finals
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo Spagna, nubifragio in Catalogna: allagamenti e disagi da Barcellona a Girona Spagna, nubifragio in Catalogna: allagamenti e disagi da Barcellona a Girona
Sinner si rilassa sul green: giornata di golf a Torino prima delle Atp Finals
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Spagna, nubifragio in Catalogna: allagamenti e disagi da Barcellona a Girona

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
SPORT

Sinner si rilassa sul green: giornata di golf a Torino prima delle Atp Finals

6

Un momento di pausa prima del grande appuntamento. Jannik Sinner, a pochi giorni dal via delle Atp Finals di Torino, ha deciso di prendersi una giornata di relax sul green. Il tennista azzurro, tornato numero uno al mondo, ha condiviso su Instagram alcune immagini che lo ritraggono mentre gioca a golf con il suo team, accompagnando il post con la frase: “Bella giornata con la squadra”. Un’occasione per staccare la spina e ricaricare le energie dopo una stagione intensa e ricca di successi. Il campione altoatesino è atteso da uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, dove sfiderà i migliori otto giocatori del mondo. Con il suo consueto stile sobrio e concentrato, Sinner si mostra sereno e sorridente: un segnale positivo per i fan in vista dell’imminente torneo di Torino, che chiuderà ufficialmente la stagione 2025 del circuito Atp.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags atp finalsblitztvgolfinstagramjannik sinnersinnertennistorino
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: 9DG3lhd3Ev8] Youtube Automatic

Spagna, nubifragio in Catalogna: allagamenti e disagi da Barcellona a Girona

Top