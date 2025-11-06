Sinner si rilassa sul green: giornata di golf a Torino prima delle Atp Finals

Un momento di pausa prima del grande appuntamento. Jannik Sinner, a pochi giorni dal via delle Atp Finals di Torino, ha deciso di prendersi una giornata di relax sul green. Il tennista azzurro, tornato numero uno al mondo, ha condiviso su Instagram alcune immagini che lo ritraggono mentre gioca a golf con il suo team, accompagnando il post con la frase: “Bella giornata con la squadra”. Un’occasione per staccare la spina e ricaricare le energie dopo una stagione intensa e ricca di successi. Il campione altoatesino è atteso da uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, dove sfiderà i migliori otto giocatori del mondo. Con il suo consueto stile sobrio e concentrato, Sinner si mostra sereno e sorridente: un segnale positivo per i fan in vista dell’imminente torneo di Torino, che chiuderà ufficialmente la stagione 2025 del circuito Atp.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/