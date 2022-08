Soverato: donna chiede di essere pagata, il suo datore di lavoro la prende a calci

Una 25enne è stata aggredita per aver chiesto al suo datore di lavoro di essere pagata. E’ successo in un lido balneare di Soverato, nel Catanzarese. La giovane sarebbe stata impiegata come lavapiatti su turni anche di 12 ore. Quando però ha chiesto che le venissero pagate tutte le ore, è stata aggredita. La donna ha trasmesso la scena in diretta sui social e quando i suoi interlocutori se ne sono accorti hanno tentato di strapparle il telefono di mano. Originaria della Nigeria, la 25enne è in Italia da cinque anni. Dopo l’aggressione è andata in ospedale e poi dai carabinieri per denunciare l’accaduto.

