Tania Cagnotto torna al suo primo amore… il trampolino
SPORT

Tania Cagnotto torna a tuffarsi, almeno per un giorno, dopo almeno 4 anni di assenza dal trampolino. Lo ha raccontato la stessa Tania su Instagram. “Appena salita ho risentito quell’odore del tartan bagnato, lo scricchiolio del trampolino… mi ha smosso un sacco di ricordi, ci ho passato metà della mia vita su quella piattaforma!!”.

Tags blitztvtania cagnottotuffi
