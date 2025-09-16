Taylor Swift in incognito: il mistero della parete mobile allo stadio

Taylor Swift c’era, ma non si vedeva. O almeno, non come al solito. La popstar ha assistito alla partita dei Kansas City Chiefs contro i Philadelphia Eagles in modalità super-incognito: per vedere il fidanzato Travis Kelce in campo, Swift pare sia arrivata nascosta dietro una parete mobile su ruote, immortalata in alcuni video diventati virali sui social. Un dettaglio che ha acceso la fantasia dei fan. C’è chi ha parlato di “muro antiproiettile” dopo l’omicidio dell’attivista Charlie Kirk, chi invece ha ipotizzato un semplice gesto di discrezione per non rubare la scena a Kelce. E qualcuno, inevitabilmente, ha tirato in ballo persino una presunta gravidanza, alimentata dal recente annuncio di fidanzamento della coppia.

