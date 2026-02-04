Tentano di salvarla dalla seggiovia, ma il piano fallisce

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video più discussi del momento.

Il video che sta facendo il giro del web mostra un momento di grande tensione vissuto in una stazione sciistica degli Stati Uniti. Le immagini, riprese da alcuni presenti, raccontano il tentativo disperato di salvare una bambina di 12 anni rimasta sospesa nel vuoto dopo un problema su una seggiovia.

Nel filmato si vede la ragazzina appesa al seggiolino a diversi metri dal suolo. Urla, paura e confusione accompagnano quei secondi interminabili. Sotto di lei, alcuni adulti si organizzano rapidamente per cercare di evitarle una caduta violenta. Non ci sono reti di sicurezza professionali o soccorritori specializzati nelle immediate vicinanze, ma solo persone comuni che provano a fare il possibile.

Nel tentativo di ridurre il rischio, viene posizionato un materasso direttamente sotto la bambina. L’idea sembra quella di attutire l’impatto nel momento in cui non fosse piu’ riuscita a reggersi. Il piano appare improvvisato, dettato dall’urgenza e dalla paura che la situazione possa peggiorare da un momento all’altro.

Il video documenta ogni istante dell’operazione. La bambina resta aggrappata ancora per alcuni secondi, mentre da terra le gridano istruzioni e incoraggiamenti. L’atmosfera è carica di tensione. Poi, improvvisamente, la presa cede.

La caduta avviene davanti agli occhi di tutti. Il tentativo di salvataggio non va come sperato e il materasso non basta a evitare l’impatto con il suolo. Le immagini si interrompono poco dopo, lasciando spazio allo shock e alle reazioni dei presenti.

Secondo quanto riportato dai media americani, l’episodio ha sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza degli impianti e su come gestire emergenze simili, soprattutto quando coinvolgono dei minori. Il video, diventato virale, mostra quanto possa essere sottile il confine tra un salvataggio riuscito e una tragedia sfiorata.

Nel nostro filmato analizziamo cosa si vede realmente nelle immagini, senza aggiungere supposizioni o dettagli non verificati, concentrandoci su quello che il video documenta: un tentativo di aiuto nato dall’istinto, ma finito male.

