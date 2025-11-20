Ternopil, corsa contro il tempo tra le macerie

Iscriviti per non perdere i nostri video più importanti e aggiornati!

A Ternopil i soccorritori ucraini lavorano senza sosta da ore dopo un raid russo che ha causato crolli devastanti. Oltre 230 operatori sono impegnati in una ricerca estenuante, resa ancora più difficile dalla fragilità delle strutture e dalla necessità di scavare a mano in molte zone. Al momento non si conosce il destino di 22 persone disperse, mentre il bilancio delle vittime sale a 26, tra cui tre bambini.

