Texas, scimmia scappa in un negozio: la fuga dai poliziotti che tentano di bloccarla
A Plano, in Texas, una scimmia è scappata alla sua proprietaria mentre faceva acquisti in un negozio di articoli per Halloween. L’animale si è arrampicato sul soffitto, ripreso dalle bodycam della polizia intervenuta sul posto. I dipendenti hanno impiegato oltre mezz’ora per farla scendere. Secondo la padrona, la scimmia si sarebbe spaventata per un espositore nel negozio.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/