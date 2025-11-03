Blitztv.it ESTERI Texas, scimmia scappa in un negozio: la fuga dai poliziotti che tentano di bloccarla
Texas, scimmia scappa in un negozio: la fuga dai poliziotti che tentano di bloccarla
ESTERI

Texas, scimmia scappa in un negozio: la fuga dai poliziotti che tentano di bloccarla

36

A Plano, in Texas, una scimmia è scappata alla sua proprietaria mentre faceva acquisti in un negozio di articoli per Halloween. L’animale si è arrampicato sul soffitto, ripreso dalle bodycam della polizia intervenuta sul posto. I dipendenti hanno impiegato oltre mezz’ora per farla scendere. Secondo la padrona, la scimmia si sarebbe spaventata per un espositore nel negozio.

