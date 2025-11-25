Thailandia, donna data per morta si sveglia nella bara

Iscriviti per seguire i nostri video virali e aggiornamenti dal mondo.

Una donna creduta morta ha iniziato a muoversi nella bara poco prima della cremazione in un tempio di Nonthaburi, in Thailandia. Il personale è rimasto sconvolto quando ha visto braccia e testa muoversi lentamente, bloccando immediatamente le procedure. Il video, diffuso dal Wat Rat Prakhong Tham, mostra i momenti di panico e sorpresa. La donna era stata creduta morta dal fratello dopo un lungo periodo di malattia.

