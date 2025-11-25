Blitztv.it ESTERI Thailandia, donna data per morta si sveglia nella bara
Thailandia, donna data per morta si sveglia nella bara
ESTERI

Thailandia, donna data per morta si sveglia nella bara

Una donna creduta morta ha iniziato a muoversi nella bara poco prima della cremazione in un tempio di Nonthaburi, in Thailandia. Il personale è rimasto sconvolto quando ha visto braccia e testa muoversi lentamente, bloccando immediatamente le procedure. Il video, diffuso dal Wat Rat Prakhong Tham, mostra i momenti di panico e sorpresa. La donna era stata creduta morta dal fratello dopo un lungo periodo di malattia.

