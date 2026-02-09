Tir bloccato sul passaggio a livello: treno lo distrugge

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video virali più impressionanti dal mondo.

Un treno merci ha travolto un autoarticolato rimasto bloccato su un passaggio a livello. È successo a Greer, nella Carolina del Sud, e le immagini dell’incidente stanno facendo rapidamente il giro del web.

Nel video si vede il tir fermo sui binari mentre il treno sopraggiunge senza possibilità di fermarsi. L’impatto è stato violento e ha causato ingenti danni al mezzo pesante, colpito in pieno dalla locomotiva. Secondo le autorità locali, al momento dello schianto il conducente non si trovava all’interno del camion.

L’incidente è avvenuto in pieno giorno, in un’area urbana non lontana dal centro cittadino. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti polizia e squadre di emergenza per mettere in sicurezza la zona e gestire la viabilità.

Il traffico ferroviario e stradale ha subito forti rallentamenti. Diversi passaggi a livello sono rimasti chiusi per consentire la rimozione del tir e le operazioni di controllo sui binari. Le autorità hanno invitato i residenti a evitare l’area per diverse ore.

Nel video raccontiamo cosa è successo, mostriamo le immagini dell’impatto e ricostruiamo la dinamica dell’incidente basandoci sulle informazioni ufficiali diffuse dalle forze dell’ordine. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza ai passaggi a livello e sui rischi legati ai mezzi pesanti bloccati sui binari.

