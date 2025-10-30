Tormenta di neve in Nepal, 162 escursionisti in difficoltà salvati dalla polizia

La polizia nepalese ha salvato 162 escursionisti ai piedi del Monte Annapurna che erano stati colti da una tempesta di neve autunnale sul famoso percorso escursionistico. Le forze di polizia armate hanno dichiarato di essere riuscite a portare in sicurezza gli alpinisti, tra cui 17 cittadini stranieri, confermando che non erano rimaste più persone al campo base o nell’area circostante.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/