Tragedia a Tenerife, l’onda anomala travolge tutto sul molo di Puerto de la Cruz

Un’onda anomala ha colpito il molo di Puerto de la Cruz, a Tenerife, travolgendo chi si trovava lungo la banchina. Le immagini mostrano l’acqua che si abbatte con forza, spazzando via persone e oggetti nel giro di pochi secondi. Nonostante gli avvertimenti sul pericolo, diverse persone si erano avvicinate per osservare il mare agitato. L’improvvisa ondata, alta fino a quattro metri, ha provocato il caos. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori per aiutare i feriti, molti dei quali sono stati trasferiti in ospedale. Il bilancio finale è tragico: tre vittime e quindici persone rimaste ferite.

