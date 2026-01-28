Tragedia in Romania: tifosi greci uccisi in un incidente

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video di cronaca piu’ seguiti del momento.

Un viaggio di passione e tifo si è trasformato in una tragedia lungo le strade della Romania. Nel video ricostruiamo quanto accaduto nella parte occidentale del Paese, nella contea di Timiș, dove un minibus che trasportava tifosi del club greco PAOK di Salonicco è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale.

Il mezzo stava percorrendo la strada DN6 / E70, nel tratto compreso tra Caransebeș e Lugojel, quando si è scontrato frontalmente con un camion che viaggiava in direzione opposta. L’incidente è avvenuto intorno alle 1:05 del pomeriggio, in un momento che doveva essere solo una tappa intermedia di un lungo viaggio verso la Francia.

A bordo del minibus viaggiavano dieci uomini, tutti diretti a Lione per assistere alla partita di Europa League tra il PAOK e l’Olympique Lione. Secondo quanto ricostruito, il conducente del minibus ha tentato di superare un altro veicolo, ma la manovra si è conclusa nel peggiore dei modi, con un impatto frontale violentissimo contro un camion che sopraggiungeva dalla corsia opposta.

Nel video mostriamo cosa è successo subito dopo lo schianto, con i soccorsi intervenuti sul posto e la strada completamente bloccata. Il bilancio è drammatico: sei tifosi del PAOK e il conducente del minibus hanno perso la vita. Tre passeggeri sono sopravvissuti all’impatto e sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali della zona, alcuni in condizioni definite gravi.

Le immagini e le informazioni disponibili raccontano di un incidente devastante, che non ha lasciato scampo a gran parte degli occupanti del veicolo. Il minibus è rimasto gravemente danneggiato nella parte anteriore, segno della violenza dello scontro, mentre il camion è finito fuori carreggiata dopo l’impatto.

In questo video ripercorriamo i fatti con attenzione e rispetto, raccontando una vicenda che ha colpito profondamente il mondo del calcio e del tifo organizzato. Un viaggio nato per sostenere la propria squadra del cuore si è concluso nel modo piu’ tragico, lontano da casa e dallo stadio che avrebbe dovuto accogliere i tifosi.

L’incidente ha riportato l’attenzione sui rischi dei lunghi viaggi su strada affrontati dai tifosi per seguire le competizioni europee, spesso dopo ore di guida e su arterie molto trafficate. Le autorità locali hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, la notizia si è diffusa rapidamente, suscitando dolore e sgomento tra i sostenitori del PAOK e nel mondo del calcio europeo. La partita per cui i tifosi erano partiti resta sullo sfondo di una vicenda che parla soprattutto di vite spezzate e di una trasferta che non è mai arrivata a destinazione.

Guarda il video per ricostruire tutti i passaggi di questa tragedia avvenuta sulle strade della Romania, dalle prime informazioni sull’incidente fino ai soccorsi e alle condizioni dei sopravvissuti.

