ESTERI

Trump alla giornalista francese: “Bellissimo accento ma non capisco cosa dici”

29

Durante una lunga conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha ricevuto una domanda sul voto della Knesset, in Israele per annettere la Cisgiordania. Una reporter francese gli ha chiesto se questo sia visto come una sfida ai suoi sforzi per la pace in Medioriente. Il presidente Usa ha prima chiesto di ripetere a voce più alta la domanda, poi ha chiesto alla giornalista da dove venisse. “Dalla Francia? Bellissimo accento ma non riesco a capire quello che dici”. Poi chiarito l’argomento, Trump ha sentenziato: “Non preoccuparti, Israele non farà niente con la Cisgiordania”

Tags blitztvcisgiordaniadonald trumpgiornalista francese
