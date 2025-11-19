Blitztv.it ESTERI Trump blocca la domanda su Epstein e zittisce la giornalista
Trump blocca la domanda su Epstein e zittisce la giornalista
ESTERI

Trump blocca la domanda su Epstein e zittisce la giornalista

5

Durante un punto stampa nello Studio Ovale, Donald Trump ha reagito con durezza alla domanda di una giornalista della Abc sul caso Jeffrey Epstein. Il presidente ha attaccato l’emittente definendola “un’azienda schifosa” e sostenendo che “dovrebbero togliervi la licenza”. Poi ha rivolto accuse dirette alla reporter, giudicandola “incapace” e concludendo lo scambio con un perentorio: “Niente più domande per te”.

Tags abcblitztvdonald trumpjeffrey epstein
