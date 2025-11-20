Blitztv.it ESTERI Trump e CR7: il palleggio “impossibile” (creato con l’Ai) alla Casa Bianca
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo Ternopil, corsa contro il tempo tra le macerie Ternopil, corsa contro il tempo tra le macerie
Trump e CR7: il palleggio “impossibile” (creato con l’Ai) alla Casa Bianca
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Ternopil, corsa contro il tempo tra le macerie

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Trump e CR7: il palleggio “impossibile” (creato con l’Ai) alla Casa Bianca

16

Iscriviti per non perdere i nostri video più virali e sorprendenti!

Un video generato dall’intelligenza artificiale mostra Donald Trump e Cristiano Ronaldo impegnati a palleggiare sul prato della Casa Bianca. La clip, pubblicata dal presidente sul suo social Truth, arriva dopo la cena di gala con il principe saudita Mohammed bin Salman, durante la quale Trump ha ricordato come CR7 sia l’idolo di suo figlio Barron. Il risultato è una scena surreale e altamente realistica che ha fatto il giro dei social in poche ore.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvcasa-biancacristiano ronaldodonald trump
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: hAmXUNROTRo] Youtube Automatic

Ternopil, corsa contro il tempo tra le macerie

Top