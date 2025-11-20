Trump e CR7: il palleggio “impossibile” (creato con l’Ai) alla Casa Bianca

Iscriviti per non perdere i nostri video più virali e sorprendenti!

Un video generato dall’intelligenza artificiale mostra Donald Trump e Cristiano Ronaldo impegnati a palleggiare sul prato della Casa Bianca. La clip, pubblicata dal presidente sul suo social Truth, arriva dopo la cena di gala con il principe saudita Mohammed bin Salman, durante la quale Trump ha ricordato come CR7 sia l’idolo di suo figlio Barron. Il risultato è una scena surreale e altamente realistica che ha fatto il giro dei social in poche ore.

