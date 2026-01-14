Trump insulta operaio della Ford: “Vaff…”

Iscriviti al nostro canale per non perdere i video più discussi del momento.

La visita di Donald Trump in uno stabilimento Ford si è trasformata in un episodio di forte tensione. Durante il tour in Michigan, il presidente è stato contestato da un operaio e ha reagito con un insulto e un gesto offensivo, tutto ripreso dalle telecamere.

Le immagini mostrano Trump fermarsi per pochi istanti su una passerella sopra il reparto produttivo, rispondere alle urla provenienti dal basso e poi proseguire la visita insieme allo staff. Il video è diventato rapidamente virale, alimentando polemiche e reazioni negli Stati Uniti.

Un momento inatteso durante una visita ufficiale in uno dei luoghi simbolo dell’industria americana.

