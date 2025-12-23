Blitztv.it ANIMALI Un koala sale sul bus per salvarsi dal traffico
ANIMALI

Un koala sale sul bus per salvarsi dal traffico

14

Una scena fuori dal comune arriva da Brisbane, in Australia. Un koala è stato avvistato a bordo di un autobus cittadino dopo essere stato visto schivare il traffico in una strada del quartiere Camp Hill. Per metterlo al sicuro, l’autista del mezzo è intervenuto spostando l’animale all’interno del bus e chiamando i soccorsi.

Nel video il marsupiale, chiamato Peri, appare aggrappato a un palo mentre attende l’arrivo del personale di Koala Rescue Brisbane South. Per precauzione è stato poi portato all’ospedale per la fauna selvatica della RSPCA.

Dopo i controlli, meno di 24 ore più tardi, il koala è stato giudicato in buona salute e rimesso in libertà in una riserva naturale vicina.

