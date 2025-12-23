Un koala sale sul bus per salvarsi dal traffico

Una scena fuori dal comune arriva da Brisbane, in Australia. Un koala è stato avvistato a bordo di un autobus cittadino dopo essere stato visto schivare il traffico in una strada del quartiere Camp Hill. Per metterlo al sicuro, l’autista del mezzo è intervenuto spostando l’animale all’interno del bus e chiamando i soccorsi.

Nel video il marsupiale, chiamato Peri, appare aggrappato a un palo mentre attende l’arrivo del personale di Koala Rescue Brisbane South. Per precauzione è stato poi portato all’ospedale per la fauna selvatica della RSPCA.

Dopo i controlli, meno di 24 ore più tardi, il koala è stato giudicato in buona salute e rimesso in libertà in una riserva naturale vicina.

