Un metro di neve in poche ore a Prato Nevoso

Una violenta tormenta di neve ha colpito Prato Nevoso, nel Cuneese, tra la serata e la notte, trasformando completamente il comprensorio sciistico delle Alpi Marittime. Le precipitazioni continue hanno portato ad accumuli che hanno superato il metro di altezza in poche ore.

Al mattino il paesaggio è apparso quasi sommerso dalla neve, con piste, strade e strutture ricoperte da uno spesso strato bianco. Le immagini mostrano l’intensità della bufera e le difficoltà legate alle condizioni meteo, mentre proseguono gli interventi per la messa in sicurezza delle aree principali.

Il video documenta una delle nevicate più intense della stagione nel Cuneese, che da un lato rappresenta una risorsa per il turismo invernale, dall’altro richiede massima attenzione per la viabilità e la sicurezza.

