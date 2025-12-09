Usa, a 71 anni Kennedy Jr stupisce: trazioni in camicia

Iscriviti al canale per non perdere i nostri video più sorprendenti.

Scena inaspettata al Ronald Reagan National Airport, dove il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr si è cimentato in una gara di trazioni con il segretario ai Trasporti Sean Duffy. Il tutto mentre annunciavano un investimento federale da 1 miliardo di dollari per rendere gli aeroporti più accoglienti per le famiglie e attenti alla salute. Kennedy Jr, in camicia e cravatta, ha eseguito 20 trazioni davanti ai passeggeri stupiti, trasformando il momento istituzionale in un siparietto virale.

