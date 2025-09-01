Blitztv.it ESTERI Usa, auto in fuga: la polizia “strappa” l’asse posteriore della vettura
ESTERI
ESTERI

Usa, auto in fuga: la polizia “strappa” l’asse posteriore della vettura

Un inseguimento della polizia di Livonia, in Michigan, si è concluso in maniera rocambolesca. Gli agenti stavano cercando di fermare un sospettato alla guida di un’auto rubata, ma dopo diversi tentativi “tradizionali”, i poliziotti si sono giocati la carta del “grappler”, un dispositivo “lanciato” dal paraurti della volante capace di bloccare le ruote dell’auto in fuga. A nulla sono serviti i tentativi dell’uomo alla guida di “liberare” l’auto: l’unico risultato ottenuto è stato infatti quello della “perdita” dell’asse posteriore della vettura.

