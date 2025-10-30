Blitztv.it ESTERI Usa, Ferrari 458 Spider si schianta sulla strada più pericolosa d’America

ESTERI



22

Schianto spettacolare sulla Tail of the Dragon, il celebre tratto tra Tennessee e Carolina del Nord con 318 curve in 18 km. Una Ferrari 458 Spider è finita contro un camion dei traslochi dopo aver perso il controllo in curva. L’auto, forse a noleggio, è andata distrutta nell’impatto. Nessun ferito grave, ma danni ingenti alla supercar di Maranello.

