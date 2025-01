Usa, si butta nel canale gelato per salvare un cane in difficoltà

“Quest’uomo sarà per sempre il mio eroe! Non ho mai detto in vita mia a qualcuno così tante volte che lo amo”. Così Morgan Cerasoli ha voluto pubblicamente ringraziare l’uomo che ha ritrovato il suo cane e che per salvarlo si è buttato nelle acque gelate di un canale di Berlin, in Vermont. Morgan in un post su Facebook ha pubblicato il video del salvataggio, girato dal figlio dell’uomo, Chris MacRitchie. Chris vedendo il cane in difficoltà non ci ha pensato due volte a soccorrerlo, buttandosi in acqua nonostante il freddo polare. Poi grazie al numero di telefono che Arizona aveva sul collare è riuscito a contattare la padrona e a farle riunire.

