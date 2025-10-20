venezia 169 blitz

Momenti di paura alle Fondamente Nove di Venezia, dove una donna ha dato fuoco a un distributore di carburante. Prima ha messo a terra alcuni cartoni, poi li ha riempiti di benzina e ha quindi appiccato le fiamme. E’ stata salvata dai due gestori del chiosco che sono intervenuti con gli estintori prima che accadesse il peggio. La donna, in preda al panico, si è poi tuffata in acqua dove è stata recuperata e trasportata in ospedale.

