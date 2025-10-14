Blitztv.it CRONACA Venezia, barcone a fuoco sul Canal Grande
Venezia, barcone a fuoco sul Canal Grande
CRONACA

Venezia, barcone a fuoco sul Canal Grande

Un barcone da carico ha preso fuoco in mattinata lungo il Canal Grande, nella zona di San Silvestro, a poca distanza dal Ponte di Rialto. Le fiamme sono state subito domate grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Dal natante si è però levata un’alta colonna di fumo nero, molto visibile in tutta la città lagunare, che ha attirato l’attenzione di passanti e turisti ed è stata immortalata e condivisa sui social network.

