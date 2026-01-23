William prova lo scooter del futuro e ne resta colpito

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video virali di BlitzTV.

Il Principe William ha visitato Bristol per una giornata di incontri dedicata all’innovazione, alla sostenibilità e alle nuove tecnologie che stanno cambiando il Regno Unito. Nel video raccontiamo passo dopo passo cosa ha visto e provato il Principe di Galles, in una visita che ha mostrato come ricerca e tecnologia possano avere un impatto diretto sulla vita quotidiana.

Durante la visita al Bristol Robotics Laboratory, William ha testato personalmente uno scooter elettrico futuristico, leggero e progettato con tecnologie robotiche avanzate. Il mezzo è stato sviluppato da una start-up che lavora per migliorare sicurezza, design e funzionalità degli scooter per anziani e persone con disabilità. Il Principe ha ascoltato le spiegazioni dei ricercatori, mostrando interesse per il modo in cui queste soluzioni possono aiutare le persone a mantenere autonomia, benessere fisico e salute mentale direttamente nelle proprie abitazioni.

Nel corso della giornata, William ha anche incontrato i finalisti dell’Earthshot Prize, il premio ambientale che ha fondato nel 2020. Tra questi c’era Matter, l’azienda che ha sviluppato un sistema di filtraggio per lavatrici in grado di fermare le microplastiche prima che finiscano nelle acque e negli oceani. Il Principe ha installato personalmente il dispositivo da 199 sterline sia a Kensington Palace che ad Anmer Hall, spiegando di voler introdurre questa tecnologia in tutte le case reali.

Il sistema, pensato per essere applicato facilmente alle lavatrici, rappresenta una risposta concreta a uno dei problemi ambientali più urgenti. William ha parlato con l’amministratore delegato di Matter, Adam Root, dei piani di espansione globale dell’azienda e ha partecipato a una dimostrazione pratica del funzionamento del filtro. Durante l’incontro, il Principe ha preso parte anche a una discussione con i partner del marchio sulla possibilità di rendere il sistema scalabile a livello internazionale.

La visita è proseguita con la scoperta di Isambard-AI, il supercomputer più potente del Regno Unito, ospitato presso il National Composites Centre dell’Università di Bristol. La macchina è in grado di elaborare in un secondo ciò che all’intera popolazione mondiale servirebbero decenni per calcolare. I ricercatori hanno spiegato come il supercomputer venga utilizzato per sviluppare nuovi farmaci contro malattie come cancro, Alzheimer e patologie cardiache, ma anche per prevedere eventi climatici estremi.

Grande attenzione è stata dedicata anche all’aspetto ambientale. Isambard-AI è stato progettato con sistemi di raffreddamento avanzati e tecnologie ad alta efficienza energetica, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale di una delle infrastrutture più potenti del Paese.

Nel corso della visita, William ha visto anche un sedile da paracanoa sviluppato per la campionessa paralimpica Emma Wiggs, vincitrice di una medaglia d’oro e una d’argento ai Giochi di Parigi 2024. Il progetto è stato realizzato con strumenti digitali e sensori integrati, dimostrando come la tecnologia possa migliorare le prestazioni sportive e l’inclusione.

Il video racconta una giornata che mostra il ruolo di Bristol come centro di innovazione e sostenibilità e l’impegno del futuro re nel sostenere soluzioni concrete per l’ambiente, la salute e la qualità della vita. Una visita che unisce tecnologia, ricerca e attenzione sociale, offrendo uno sguardo su come potrebbe essere il futuro del Regno Unito.

